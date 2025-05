Ekipa Kurira posetila selo Adrani kod Kraljeva, gde je do smrti živeo i gde je sahranjen čuveni kompozitor. Meštani o njemu imaju samo reči hvale, ali razočarani su što još nije dobio spomenik

Foto: Printscreen/Happy

Sećanje na legendu srpske i šumadijske muzike ne bledi, a koliko je ovaj kompozitor narodne muzike, harmonikaš, tekstopisac i estradni umetnik bio poštovan u svom kraju, vidi se čim se uđe u selo koje se nalazi na tek nekoliko kilometara od Kraljeva.

Sećanje na muzičku legendu ne bledi

Naša ekipa je boravila u Adranima, gde smo se uputili kako bismo porazgovarali s njegovom porodicom i komšijama, ali i videli u kom je stanju njegova porodična kuća, u kojoj je živeo sve do smrti.

1/5 Vidi galeriju Mural sa likom Novice Negovanovića Foto: Marko Karović

Odmah po dolasku u centar sela uočili smo veliki mural u Novičinu čast na zgradi Doma kulture, gde su ispisane i reči njegove čuvene pesme: "Selo moje kraj Morave, volim tvoje običaje".

U razgovoru s meštanima saznali smo da njegova supruga Mirjana s porodicom živi u Kraljevu i da s vremena na vreme dolazi da obiđe kuću u Adranima, kao i da tamo trenutno nema nikog od članova porodice.

Uputili smo se ka kući, gde smo zatekli komšiju pokojnog Novice, koji nam je ispričao šta se tu dešava otkad je estradni umetnik napustio ovaj svet.

Udovica brine o kući

- Udovica Mira dođe s vremena na vreme, ali sad ovde niko ne živi, ona je u Kraljevu. Mira brine o kući i dvorištu, redovno plaća održavanje, skoro je i trava posečena. Ipak, nije to to kad neko stalno ne živi ovde. Ima mnogo lopova ovde, treba obratiti pažnju. Svaki put kad prođem ovuda i vidim ovaj njegov auto kako stoji ovde u prašini, tuga me neka obuzme - kaže komšija i nastavlja:

1/8 Vidi galeriju Kuća Novice Negovanovića u Adranima Foto: Marko Karović

- Novica je bio divan čovek. Velika je tuga bila ovde u selu kad je preminuo. Mnogo je voleo Adrane. Sećam se da je mnogo teško podneo kad su mu tipovali kuću i odneli mnoge vredne stvari. Bilo je tu mnogo keša, ali najžalije mu je bilo harmonike. Nije on to zaslužio. Lopovi nikad nisu pronađeni. Nadam se i da će ljudi iz Kraljeva ispuniti svoje obećanje i da će konačno podići spomen-obeležja u njegovu čast, ali i u čast Predraga Živkovića Tozovca. Oni su to zaslužili i to je trebalo već da bude gotovo. Ne znam šta se više čeka s tim. Selo se odužilo manifestacijom njemu u čast - rekao nam je setno komšija.

Tužne vesti na seoskom groblju

Nakon obilaska kuće uputili smo se ka seoskom groblju, gde je harmonikaš sahranjen. Tamo smo od meštana saznali tužnu vest, da se i porodična grobnica Negovanovića našla na udaru velike poplave prilikom izlivanja obližnje reke i da je Novičino večno počivalište bilo potpuno poplavljeno.

1/4 Vidi galeriju Grob Novice Negovanović bio poplavljen u poplavama Foto: Marko Karović

- Sad je sve u redu. Mira vodi računa o grobu, dolazi redovno. Ovde decenijama imamo poplave, a kad su one veće, strada groblje,bude skroz poplavljeno. Tuga. Poslednji put je to bilo pre dve godine, kad se urušio i most. Strašno. Grob mu se nije video od vode, to je bio veliki stres za sve nas kojima najmiliji počivaju ovde. Plašimo se i vandala, sad u januaru su uništavali spomenike i slike na njima. Katastrofa - zaključili su žitelji Adrana.

