Mizarne isplate

- Pitanje autorske svojine je jedno od primarnih pitanja kada je u pitanju ulazak naše zemlje u Evropsku uniju. To je prioritetno pitanje jer je intelektualna svojina iznad svake druge svojine. Bio sam na tom zasedanju skupštine. Bavim se autorstvom i kreativnim radom, posvećen sam čovek. "Sve ti dugujem" Aca Pejovića je moje delo. On je sam čovek rekao da je to najveći hit u njegovoj karijeri. Ne postoji restoran, kafana i svadba na Balkanu gde ta pesma nije izvođena. Tu su "Med i slatko grožđe" Nikole Rokvića, "Rođena sa vukovima" Seke Aleksić... Živim od muzike i u mislima sam od detinjstva s muzikom. Jako sam nezadovoljan. Da li se tu manipuliše, da li se prave lažne košuljice, da li se prave šeme, ne znam. Nisam prijatelj ni s jednim TV ili radio urednikom. Smatrao sam da nije potrebno da se bavim nekim manipulativnim sistemima. Kod mene je problem druge vrste. Moja se dela izvode, ali ko ih beleži i evidentira, to ne znam. Nemoćan sam kompletno - poručio nam je Baša.