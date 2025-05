- Možete da vidite sam ulaz u hotel. Od ovog mesta, ivice gde smo mi stajali, do ulaza u hotel ima tačno pet koraka. Znači, nikog nema ispred samog hotela, niko se ovde ne nalazi. Nema obezbeđenja i vrlo je nebezbedan hotel, a meni se ovde desilo da sam maltene bio ubijen od strane Velibora Popovića Popa i to udarcem s leđa. On je stajao ovde negde, ja zakoračio, uzeo torbicu sa zadnjeg sedišta automobila, zatvorio vrata i krenuo. Pitao me je da popričamo, ja sam rekao da možemo, pokazao sam ka vratima, napravio još jedan korak i ove negde sam dobio taj udarac i nastalo je nakon toga cipelarenje i na kraju onaj završni udarac koji je išao dirktno u glavu, sa kojim je pokušao da me ubije, on mi lomi ruku. Danas sam u Zagrebu, na vađenju konaca. Hvala puno celoj ekipi iz Kliničko - bolničkog centra Rebro. Hvala puno i doktoru na svemu što je uradio i što mi je spasio ruku. Sada ide fizikalna terapija ruke, a u međuvremenu policija i tužilaštvo traži ubicu. Zato što je za mene, a mislim i za državne organe ovo pokušaj ubistva. Sad ulazim u hotel jer želim da mi daju račun koji nisam mogao tad da uzmem - rekao je Saša, koji je potom ušao u hotel i snimao razgovor sa osobljem: