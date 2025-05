- On je čovek mog života, on je jedna obična neobična osoba. Voli me već 20 godina, ali nije imao hrabrosti da mi priđe. Rekla sam mu "Zašto si mi to uradio, do sad bi imali troje dece", ali nikad nije kasno, čim dođe radićemo na tome. Dobar je, pametan, svi ga vole, ima prelepu boju glasa, mi smo 24 sata na telefonu. On će se baviti mojom karijerom, pomaže mi, savetuje me... Bog me je nagradio takvom osobom - navela je Mina za Blic.