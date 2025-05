- I ne treba da se vraća. Šta će se vraćati? Gde da se vrati? Sa onim Filipom da se vrati? Ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad. Njemu treba kuća, On je uvek dobrodošao i njemu će biti prepisana. Ja ću njemu prepisati. Tu je kuću on pravio sa njom, a on posle neka sa njom radi šta hoće. Ja ću je prvo njemu prepisati, a on može posle da je baci, zapali… Šta god hoće sa njom. Ja ga izdati neću, Dekija - pričao je tada Huso za domaće medije.