- Odlučio sam da je zaprosim pre nekoliko dana , odem kupiim prsten i isplaniram da je to veče pitam da li želi da se uda za mene. I šta se dešava, ona to isto veče uradi test, on pozitivan. Tako da sve lepo se dogodilo u jednom danu, zapravo iste noći. I veridba i saznanje da postajemo roditelji.