Taki Marinković otkrio da je Filip Car zarobio Maju Marinković u Crikvenici bez telefona i interneta

Rijaliti takmičar Filip Car u središtu je skandala nakon što su ga bivše partnerke, inače ljute rivalke, Maja Marinković i Aleksandra Nikolić, javno optužile za nasilje.

- Ja sam bio u Crnog Gori i prekinuo sam svoj odmor, hitno sam doleteo za Beograd. Ja sam samohrani roditelj toliko godina već, ali sedam dana se meni Maja nije javila - rekao je Taki.

- Znači pre tog incidenta se ona tebi uopšte nije javila? - upitao je voditelj.

- Da, nikome se nije javila sedam dana na telefon. Meni je čak on pisao na telefon da je sve okej, imaju samo mali problemčić. Kada je Maja uključila telefon pre četiri dana, ja sam joj održao lekciju i pitao je: ''Gde si ti, što mi se ne javljaš danima?'', ona mi kaže: ''Kako da ti se javim, uzeo mi je telefon''. On je nju zarobio bukvalno. Čuli smo sve šta je Aleksandra potvrdila, kao i njegova mama. On koristi opijate od kojih ne može da se spava - rekao je Taki.

- Ti si otvoreno za Filipa govorio da nije za nju. Zbog čega ona ponovo odlazi kod njega i na kraju se desi ovo? - upitao je voditelj.

- To su poruke koje traju danima i po celu noć. Jedan dan sam ja spavao kod Maje i njoj ostao telefon u sobi, to je zvonilo celu noć. Ja sam hteo njoj da pocepam pasoš, da ne bi otišla u Crikvenicu - rekao je Taki.

- Da li je istina da si ti hteo nju da ubiješ i da je cela zgrada treštala od vas? - upitala je voditeljka.

- Ja nju nisam ni video, ja sam bio na Avali kada je ona otišla. Ja sam saznao o čemu je reč, a to su intimni snimci. On je ucenjivao i Aleksandru i Maju intimnim snimcima ukoliko ne dođu kod njega. Maja nema veze sa tim snimkom Aleksandrinim. On je sada izgubio navodno telefon, znači te snimke sada može da pusti ko hoće. Naravno da je sve to isplanirao - rekao je Taki.

- Taki, govorimo o Aleksandri koja je majka njegovog deteta i on je spreman da pusti snimke majke svog deteta i Maje, njegove najveće ljubavi? - upitao je voditelj.

- Maja je devojka, a Aleksandra s njim ima dete. To deće će sutra da gleda šta je uradio njenoj majci. Maja i Aleksandra se ne podnose, što bi se branile - rekao je Taki.

- Evo sada mi Filip Car piše i želi da te pita: ''Kako je snimala Maja mečeve i lajvove, ako je to sve istina?'' - rekla je voditeljka.

- Maja nije snimala osam dana lajvove i to se dešavalo u tom periodu. Ja sam zvao Maju da dođem u Crnu Goru, ali ona mi je krišom rekla: ''Kako da dođem?''. Ovo sve što on radi je krivično delo, a Maju će zastupati dva advokata i oni će biti na sudu. Je l' se vi sećate šta je on uradio svim ženama? Videli smo šta im je na Ttleviziji radio, a zamislite šta je radio tek van kamera - rekao je Taki.

- Je l' istina da ste se vas dvojica više puta čuli dok je Maja bila u Crikvenici i da ste normalno komunicirali? - upitala je voditelj.

- Ne, ja sam mu rekao da ga mrzim i da se to neće dobro završiti između njih - rekao je Taki.

- Kako ste reagovali kada ste videli da je Maja pretučena? - upitao je voditelj.

- Popio sam odmah lekove i prvim avionom krenuo za Srbiju. Ja sam njoj kupio kartu i odmah je poslao van Beograda jer se ona plaši da bude sama u stanu, poslao sam je u Dubai kod moje kume i nek šopinguje i odmori mozak - rekao je Taki.

- Maja je izjavila da je Filip Car tukao i svoju majku - rekao je voditelj.

- Ukoliko je Maja to rekla, ona ne laže - rekao je Taki.

- Zašto su mu se vraćale stalno? - upitala je Maša.

- Zato što ih ucenjuje snimcima, to je rekla Aleksandra. Moram da naglasim da Maja nema snimke od Aleksandre, jedino ako joj nije on slao - rekao je Taki, pa šokirao:

- Maja mi je rekla da su se vozili po Magistrali i da je on izvadio pištolj i pucao po znakovima. On je i njoj i Aleksandri stavljao pištolj u usta, a ko zna šta su one sve prekrile i šta se dešavalo. Maja se plaši meni da priča da mi ne pozli, mnoge su tu stvari prikrivene - rekao je Taki u emisiji na Red tv.

