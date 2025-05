- U šoku sam, otac je upravo dobio srčani dok smo gledali TV. Zvala sam odmah hitnu, pokušali su da ga spasu i reanimirali su ga više od 30 puta, ali njegovo srce to nije izdržalo -napisala je Ava Karabatić je u ostala bez svog oca Ivice.

„Moj tata je otišao. Otišao je tiho, iznenada, dok sam još mislila da imamo vremena. Ostala sam sama. Doslovno – sama. Bez njegovog glasa, bez njegove sigurnosti, bez njegove tihe snage koja me uvek čuvala, i kad toga nisam bila svesna. Ne znam kako dalje. Ne znam kako se diše, kad znaš da on više ne diše. Tata, nadam se da me vidiš. Da si sad negde gore, miran, bez bola. I da znaš koliko te volim. Ova praznina što si ostavio... nema reči koje je mogu opisati. Molim vas, čuvajte svoje roditelje. Zagrlite ih dok možete. Život se menja u jednom otkucaju srca“, zaključila je.