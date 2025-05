"Ne želim da budem trofej"

- Vi ste navikli da je kod mene uvek sve teatralno, uz mnogo dobrog ritma i velikih reči koje možda ne razumeju svi, ali navikla sam i ja da je tako. Nekada je bolje kada te svi ne razumeju, jer onda znaš da se ne uklapaš u masu. A ja to nikada nisam želela. Ipak, neke stvari je najbolje da ostavim za sebe. Čovek dođe do tačke u životu kada više nema snage i ne želi da bude samo nečiji trofej, karta za bolje sutra i večiti krivac među svim krivcima, pa je tako ovoga puta i u mom slučaju. Istina je da više nismo zajedno, istina je da više nećemo biti zajedno i još veća istina to da nije uvek pametno davati drugu, treću i petu šansu nečemu u šta vas je neko ubedio da bi trebalo da verujete, dok gledate kako se ljubav gasi, a poštovanje odavno ne postoji. Sigurna sam da ste očekivali više detalja, jer sam vas i sama na to navikla, ali ovoga puta: "Niko kao ja, hvala doviđenja" je dovoljan odgovor na sva pitanja. Pametnom dosta, a glupom svakako nikad neće biti - rekla je Ana Nikolić, očigledno rešena da ne iznosi detaljnije razloge razlaza sa Goranom Ratkovićem Raletom.