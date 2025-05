- Svi znate da je u ovaj svet nisam ušla svojevoljno. Postala sam poznata kao studenkinja nakon što mi je profesor na fakultetu slao lascivne poruke, pa je to procurilo u javnost. Toliko je sve to bilo propraćeno da sam ja, htela ili ne, postala poznato lice nakon toga. Od tada je prošlo 15 godina i mogu da kažem da sam ja uvek bila ta koja je zarađivala novac baveći se javnim poslovima, poput učešća u rijaliti programima, raznih promocija, bila sam voditeljka na više televizija i da ne nabrajam sve. Otprilike u tom periodu moj odnos s majkom postaje sve gori jer je ona imala razne probleme, da ne ulazim u detalje. Njene ambicije ja nisam mogla i želela da pratim, pa su se naše svađe neretko završavale tako što sam od nje dobijala batine. Nije me sramota to da kažem! Da, dobijala sam batine od majke i kad sam imala 22, 25, 30 pa i evo sada nedavno, sa svojih 37 godina - počela je Ava, pa nastavila.