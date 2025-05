"Svojevremeno sam zaista jedva pobegao od sudbine da u nekoj sarajevskoj gimnaziji predajem filozofiju; ili marksizam. I tu me Bog pogledao. Na četvrtoj godini sam postao zvezda. Pored toga što nisam ostao bogalj kada sam pao sa višnje, to mi je možda najveća sreća u životu. Neka sadaka, kako se kaže u Sarajevu... Iako sam imao perioda kada sam držao predavanja na muzičkim i filmskim akademijama po Evropi, iako to nije nešto što volim, mada... Vidim da odjednom postoji neka znatiželja velikih kultura prema malim. Ne samo u muzici, već i u literaturi, filmu, kuhinji... Možda prvi put u istoriji male kulture imaju ovako veliki uticaj na velike kulture", rekao je pre nekoliko godina za "Vreme".

"Ovi što ne znaju šta ima u mraku, ti lakše žive. Veliki je posao podići decu i sreća je što su uglavnom žene ko toga angažovane. Ozbiljan je to rad. Ustvari, čovek na umetnost troši samo talenta, a ukoliko ima neku genijalnsot, on je troši na život. Na to da ga on i oni koji su mu najbliži proživi u najbolje mogućem konceptu".