S obzirom na to da je i sam Đole rekao da bi bilo dobro da Anabela čuje ove njegove reči, mi smo je pozvali, a ona nam je rekla

Đole Đogani malo-malo pa govori o svojoj bivšoj snajki Anabeli Atijas i njenom bivšem suprugu, a njegovom bratu Gagiju Đoganiju. Opšte je poznato da su oni ranije imali mnogo nesuglasica.

U jednom momentu Đole i njegova supruga Vesna su tada izjavili i da se ograđuju od ponašanja Gagijeve i Anabeline ćerke Lune Đogani zbog njenog ponašanja u rijalitiju, gde je najpre bila ona, pa su joj se pridružili i otac i majka.

Njegova bivša snajka mu je to tada zamerila. U međuvremenu su se strasti smirile, a denser je, gostujući kod svoje bratanice Lune u emisiji, čak izjavio i da bi se pomirio sa Anabelom. Tada su mediji kontaktirali s pevačicom, koja je izjavila da do toga neće doći.

A sada je Đole u intervjuu za sajt Fullscreanmedia ponovo govorio o Atijasovoj i svom bratu Gagiju, pa je otkrio da je i nju i njega vodio kod psihijatra kada su odlučili da se razvedu.

- Ovo je dobro da čuje Anabela. Mi se nismo nigde odrekli, možda smo se ogradili od njenog ponašanja u rijalitiju što se tiče Lune. Mnogi govore o tom Luninom ponašanju, a samo naše reči uzima za zlo. Dok je Gagi bio u rijalitiju, oni su ga pitali da li sam mu ja nekad pomogao, a on je stalno govorio da nisam. E, dobro, a kada su se razvodili, ja sam im prvi dao savet da odu kod psihijatra i pokušaju da srede situaciju. Rekao sam im da odu da vide da reše, ne zbog sebe, nego zbog dece. Otišli su kod psihijatra. To je istina. I kako ja onda nisam pomogao? Ovo je jako bitno da Anabela zna i da završimo s tim više. Ne govorimo više ni Vesna ni ja o Anabeli. Tačka. Nemam ništa protiv nje. I to da sam joj rekao da ne koristi prezime takođe nije istina. Nisam nikada - rekao je Đole za portal Fullscreanmedia.



- Ma dokle više? Ne zanima me više ta priča i šta je bilo. Čula sam za to šta je govorio, ne mogu više da se bavim njegovim pričama. Nisam ni ja njegova majka niti on moj otac pa da pričamo šta je bilo. Dosadan je više, majke mi - poručila je Anabela za Kurir.

Podsetimo, porodični odnosi familije Đogani godinama su glavna tema medija, a uglavnom su glavni akteri bivše snajke čuvene porodice Anabela i Slađa. Sa svojom bivšom suprugom Đole je izgladio odnose, ali sa Anabelom nikako da se to desi i 15 godina nakon razvoda od njegovog brata Gagija.

Prvo joj je javno tražio da se odrekne prezimena Đogani jer je to brend koji je on stvorio, što je ona i uradila, a onda nakon nekoliko godina sukob je nastavljen kad je ona ušla u rijaliti "Veliki brat", pa je on pljuvao njeno ponašanje pred kamerama. Situacija je kulminirala kada je Luna bila takmičarka u "Zadruzi", a njen stric ju je kritikovao javno zato što se smuvala s oženjenim Slobom Radanovićem. Tad je više puta potkačio Anabelu, a ni ona mu tada nije ostala dužna, već mu je poručila da Đole ceo život ponižava i omalovažava tuđi rad, kao i da je to radio bivšoj supruzi Slađi Delibašić dok su bili u braku.