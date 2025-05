- On mi kaže kako ima jednu drugu odličnu pesmu, koju treba da čujem i probam, ali ja nisam htela ni da čujem. Međutim, kad sam došla u studio, on me čekao tamo i zamolio da poslušam tu drugu pesmu. Učinilo mi se da nije loša, ali nije imala taj adrenalin, taj naboj koji sam tada tražila. Bila je to pesma "Pamtim još". Snimila sam je bez volje, ali bog me je nagradio i počastio - zaključila je pevačica za 24 sata.