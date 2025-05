"Majka", "Kraljica, njen glas me je rasplakao", "Ubedljivo najjači vokal", su samo neki od komentara koje je njena armija fanova napisala ispod snimka.

Muzička zvezda redovno nastupa i puni klubove, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, a pored toga, Sanja redovno drži koncerte na gradskim trgovima, a nastupa i na mnogim ekskluzivnim ivent proslavama. Publika obožava njenu energiju i to što peva što bi se reklo "iz srca i duše", a o tome kakva je pevačica i kakve su njene vokalne sposobnosti govori to da Sanja peva sve žanrove muzike, od Silvane do Nirvane.