- Druga stana medalje je ta da je Filip Car znao s kim ima posla, mnogo puta se obrukao zbog toga. Ali, s druge strane krivica je u entitetu koji je došao kod Filipa Cara. Nećemo da se bavimo domaćinom, nego nasilnikom koji ulazi u kuću. Što se tiče Aleksandre, ona je sa njim imala vezu i ta veza je medijski okončana tako što je ona pobedila, a on ostao uz nju. Onda je došlo dete koje je, koliko smo mogli da vidimo, rođeno iz ljubavi, jer je Car bio veliki pokajnik. Šta se posle desilo, ne znam, nisam im držala sveću. Vrlo je sumnjivo da se čitava ova lavina oko Aleksandre strovali na Cara. Mislim da je to urađeno od strane entiteta da bi bila gušća čorba. Ne mislim da entitet i Aleksandra šuruju, ali mislim da je Aleksandra zloupotrebljena i dovedena pred svršen cilj, a to sve ide na adresu entiteta kome to ide u korist - smatra ona.