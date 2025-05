- Ja sam toliko puta to čuo više ne mogu ni da komentarišem više. Na početku karijere mi jeste smetalo izuzetno, pa onda manje, manje...tako da mi sada uopšte ne smeta. Ja živim svoj život, ja živim jedan miran život verovali ili ne. Ajde, obzirom da moj posao kao posao, nije baš miran posao i vrlo je turbulentan ali privatno ja onako vrlo mirno živim. Ja sam 24 časa sa porodicom ili malo nešto oko malecne sa ženom sa bratom oko novih pesama, trening naravno, što je u fokusu meni jer mi to kao da perem zube i to je to.