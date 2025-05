- U životu nikad ne znaš šta će da ti se desi, ali sve što se desi tvrdim da je dvosmerno. Niti sam ja sam u braku, niti je druga osoba sama. Kroz sve što mi se izdešavalo u životu, evo tek sad mogu da kažem da sa Minom imam neku kompletnu priču - rekao je on, pa rekao čime smatra da je osvajao supruge.

- Karakter se tek posle otkrije. Ne znam čime sam ih osvojio, morate njih da pitate. Nisam nikada imao neku strategiju. Jednostavno, to se desi, zaljubiš se... Mislim da bi Mina to najbolje mogla da objasni, ona me najbolje poznaje i sa njom imam zreo odnos. Sa nekim se odmah "ukačiš" - objasnio je Ognjen tada, pa se osvrnuo na njihovo upoznavanje.