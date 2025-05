Ava Karabatić otkrila je da je samo par dana pre očeve smrti sa njim razgovarala o sahrani, te ju je on zamolio da njegov ispraćaj na večni počinak ne bude obiavijen crninom i tugom, nego da bude veseo kao što je i on bio za života.

- Nekoliko dana pre smrti, ponovo me je podsetio: "Pobrini se da ljudi na mojoj sahrani ne nose crno. Želim da me pamte takvog kakav sam bio - vedar, nasmejan, drugačiji i neka svira vesela pesma". Ispuniću mu želju, pa makar me to koštalo svega jer to je bio on - čovek koji je i u smrti želeo slaviti život - dodala je ona.