- Doktori su mi našli senku na plućima i bio sam ubeđen da imam kancer, ali da neće da mi kažu. Dok nisu stigli rezultati analiza, nisam bio živ jer mi je ćale umro od raka pluća. Hteo sam kroz prozor da skočim, ali sam se uplašio. Ne skoka, nego toga da onaj gore neće hteti da me primi, jer ću biti samoubica. Dobro je što sam odustao od toga da oduzmem sebi život jer su me doktori izlečili. To je bio moj najveći strah u životu - pričao je on za medije.