Radnice razočarane, prete tužbom

- Šta da vam kažemo? U šoku smo, u toku je rasprodaja svega što je ostalo. Popust je 20 posto, tako su nam rekli. U subotu zatvaramo i kraj. Ljudi dolaze, gledaju, neko nešto i kupi. Ostaće tu gomila stvari, ne znam šta će da rade s tim. Svi smo dobili kolektivne otkaze preko noći, i mi radnici i ljudi u proizvodnji. Planiramo da podnesemo tužbu svi zajedno. Ovih dana ćemo da sednemo i da se dogovorimo da angažujemo advokata. Niko nam ništa nije rekao, sve smo saznali s Dijaninog profila na Instagramu. Sramota! Kako ćemo mi sad porodice i decu da prehranimo? Šta rade ona privatno i njena porodica, to je njena stvar, ali što mi moramo da ispaštamo? Svašta se priča, ali u to neću da ulazim. Znamo samo da se odselila iz Srbije. Katastrofa - rekla nam je jedna od očajnih radnica u butiku.

- Evo me, napokon da vam saopštim šta se dešava u mom ludom životu. Preselila sam se, ne živim više u Srbiji. Imam i želju i obavezu da podelim ovo s vama. Znate da ja godinama gradim "Dilajn" i mnogi ste uz mene od prvog momenta i zato želim da se obratim isključivo vama. Trebalo bi da znate, "Dilajn" se gasi. Mesecima sam ovo planirala, ali nisam imala snage da vam kažem. Sada je došlo to vreme, već je to - to. "Dilajn" više neće postojati u Srbiji, postoje neke opcije za franšize. Što se tiče "Dilajn bjutija", i to sam htela da ugasim, ali se pojavila moja drugarica i rekla da neće da ga gasim - navela je u videu Dijana Dilajn.