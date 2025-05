Goran Bregović je definitivno kralj nekretnina. Muzičar je nedavno pazario još jedan stan, ali u Parizu. Kako saznajemo, njemu se ukazala prilika da ga kupi po povoljnoj ceni, i to od našeg čoveka koji živi i radi u gradu ljubavi.

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas. Kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata sam imao kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih.