U Beloj kući " Zadruge 8 Elite ", a na samom početku "Pitanja gledalaca", pitanje je bilo pripalo - Jovanu Pejiću Peji, a on je na isto odgovorio oštro i bez dlake na jeziku. Istim tonom obraćao se i kad se "na tapetu" našla Ena Čolić , koju sada smatra "svojom najvećom greškom u rijalitiju".

Pošto mu je saopšteno, međutim, da njegov poznati otac Zoran Pejić Peja "i dalje kao par podržava samo Enu i njega", mali Peja prilično je iznenadio poručivši da ga to uopšte ne zanima.

"Da li je moguće da si u Magazinu In rekao da bi Ena gazila preko mrtvih zarad plasmana?" iščitala je Jovanu voditeljka pitanje, a on je kao iz topa počeo da odgovara.

- Da, rekao sam i iza tih reči stojim. Uvek ću. Ko god ovde gazi preko mrtvih, priča morbidne stvari, radi neke stvari zbog plasmana... Da, pa bila je moj izbor, ali čovek pogreši u životu, šta da radim. Kažem, ona mi je najveća rijaliti greška ovde, što sam je od nekih ljudi odvajao, dok su je oni tapkali po ramenu i govorili joj da je super to što ona radi - istakao je on, a Ena na to nije mogla da ostane imuna.