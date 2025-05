- Dve godine sam već super što se zdravlja tiče. Rekli su mi da mi srce nije bilo dobro, osećao sam se uplašeno. Odnosno, nisu bili dobri ti kanali oko srca. Sam sam nosio sve nekako, taj strah. Nisam ni od koga crpeo snagu. Samo sam išao 200 na sad, kao pokojni Saša Popović. Samo sam razmišljao pozitivno. Kad sam odlazio na operaciju rekao sam svima: "To je to, ne vidimo se više, doviđenja". Sve što sam prišao je mačiji kašalj i treba svi da znaju da treba da idu na kontrole. Nisam osećao nikakve tegobe, a na kraju sam saznao da imam zakrćenje i tri bajpasa su morali na kraju da mi ugrade.

Peja je potom govorio o druženjima u estradnim krugovima, kao i to sa kime je do danas veliki prijatelj.

Voditelj je objasnio i kako se resetuje i odmara od posla, kao i da mu tamo prija društvo jedne žene, koju je pomenuo diskreno, a pošto je razveden, super se slažu. - Ja kad odem na odmor gasim telefon i u tim trenucima niko ne može da me nađe. Ni da nešto gori džaba. Moj drug je tada zadužen da brine o mojoj majci, i to je to. On je zadužen za sve, tako smo se dogovorili. Tih 15 dana niđta ne može da me uznemiri. Tamo idem kod jedne lepe i zgodne italijanke i odsedam kod nje u hotelu (smeh). Tamo kad odem, ako me neko traži ona kaže da sam se odjavio ako već negde idem.