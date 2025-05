- Jovan ima i od mene i od Peje svu podršku, kao što smo mu napisali za Uskrs čestitku i istakli da ako on nekoga voli, mi ćemo još više da volimo tu osobu i iza toga oboje stojimo. Kao što vidim, doneo je odluku da ne bude sa Enom , a to je opet njegova stvar. On je doneo neku svoju odluku zbog nekih dešavanja koja su njegov razlog za to. Ja uvek glasam za ljubav samo ako je iskrena i prava - istakla je Zlata.

- Nemam šta da kažem, on ne sluša ni mene, ni mamu, nego radi kako on hoće. Mi smo rekli da podržavamo kako on misli. On sa kim god da bude, mi ćemo ga podržavati. Ako se i pomiri s Enom, podržavaću i to. Poštovaću ljubav mog sina, uvek. On ima dobru osobinu baje i šmekerice; ja sam lepo rekao da će njemu rijaliti doći kao vojska, mnogo je sazreo, mnogo je vispreniji i pametniji - kazao je Peja.