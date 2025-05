- Sudbina! Preuzeo sam štab stranke, hteo sam nove ljude i rekao sam da izlistaju neke mlade ljude, bilo je negde 300 imena, i svima smo poslali formular i da se vidi koga će pozvati na razgovor. Kaže mi drugar pogledaj ovo i ja vidim odgovore da je spremna da učestvuje u kampanji, da je mlada, fina i da traži dobrog dečka. Upoznali smo se u sali gde su se održavale konferencije za novinare, kasnio sam 40 minuta. Kako sam ušao u salu, pogledao sam i znao sam da je to ona. Na kraju tog sastanka sam pitao da li ima neko nešto da pita, svi su ćutali, rekao sam ‘A ti Jelena?’ Znam da je kasnije pričala da su je svi gromovi udarili kada sam joj se obratio i rekla je da se tada zaljubila do smrti – ispričao je o prvom susretu sa Jelenom i dodao:

- Svaki dan naše veze pamtim i živim. Dok smo bili zajedno, naše ruke su bile jedno uvek. Kada bih rekao da se ne volimo, slagao bih vas. Kad bih rekao da smo krenuli da gledamo jedno kroz drugo, rekao bi isto. Nikad mi nije bilo svejedno, problemi, ludi život, sve nas je to opteretilo. U jednom momentu sam se osećao kao da sam od njh napravio taoce tog svog ludila. Ja na te izbore izađem i kao jemstvo založim kuću, 2016. godine sam izneo poslednji dinar iz kuće i dao za kampanju, deca su mi odrasla sa obezbeđenjem. Jelena je ko zna koliko puta umrla na nogama zbog mene. Kad grune eksploziv i raznese deset automobila ona stoji u pasažu, ja sam na ulici. Ne sme da izađe da pogleda, a ima tada 21 godinu. Sva ta ludila koja me prate, pa onda i tuče sa ološem ispred zgrade, koji su se iživljavali. Razumem je, ona mi je rekla da sam joj dužan da se promenim, a ja sam rekao da sve može da traži od mene, samo ne može da traži da budem nešto drugo. To sam što sam, a to je najružnije što se dogodilo među nama – zaključio je Čeda u emisiji "Iz profila".