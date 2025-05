- Nije jedno, nego dvoje. Moja snaja, žena mog sina, nosi sina, a i ćerka mi nosi sina, to je nešto predivno u kući, hvala Bogu. Ja sam najbolji deda na svetu. Znam da uzmem moje unučiće i da odemo u market, oni samo trpaju - pričao je on, a potom je dodao: Znam da doživim taj osećaj kad uđem u njihove kuće, to ne može u životu da se kupi. Kakav je to osećaj kad uđem, koje je to zadovoljstvo, slavlje, koja je to ljubav i poštovanje, ono što sam želeo dobio sam.