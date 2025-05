– Ništa od navedenog nije obeležilo moj život za sada. Sve su to dobre uloge i iskustva i kilometraža na sceni da ste uvek u treningu, ali mislim i smatram da moje vreme tek dolazi jer sama zrelost nosi neke zrelije uloge. Ne znam da li je obeležilo mene kao mene, možda su me ljudi zapamtili u nekim od navedenih uloga, sve što sam radila podjednako volim i uvek sam izlazila na scenu sa mnogo ljubavi. Sećam se reči svoje profesorke Mirjane Karanović kada je rekla “Sve što radite, radite sa dušom, svaku ulogu i izlazak na scenu, jedino tako je ono pravo“.

– Lepota je u očima posmatrača. Nikada nisam sebe doživljavala tako, ali da, kažu ljudi da jesam (smeh). Ne znam kako da vam odgovorim na to pitanje. Mislim da lepota odmaže. Naravno da morate da imate nešto u sebi prepoznatljivo, bilo da je to šarm ili harizma, da biste se bavili ovim poslom, pre svega talenat, ali i pre talenta samo rad. Lepota dođe i prođe. Jednom sam razgovarala sa jednim mudrim čovekom i kaže on meni: “Vidiš ona je ružna glumica, a dobro glumi, to se vidi da je talentovana, a vi lepe od lepote vaše se ne vidi talenat, ljudi samo gledaju u vas i ne slušaju šta pričate”, tako da ovo pitanje ostavljam vama da sami procenite - dodala je glumica za Objektiv.