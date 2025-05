- Imam podeljeno mišljenje o 'Onli fensu'... Ne kažem da nikada nisam razmišljala da otvorim nalog, ali nisam sigurna da je to moj put. S druge strane, kada realno pogledam, ne vidim neku suštinsku razliku između svojih spotova i sadržaja koji devojke objavljuju tamo. Jedino što one od toga zarađuju ozbiljnu lovu, a ja se skidam za džabe! Mene mogu da vide milioni ljudi na Jutjubu, a da ne plate ništa - iskreno je rekla Sandra i dodala da ne osuđuje korisnike pomenute mreže:

- To što se devojka snima za 'Onli fens' ne znači da je prostitutka, to nema veze s mozgom. Ne razumem ljude koji imaju takvo mišljenje. Jednostavno, narodu se ne može udovoljiti, a i ne treba, to sam odavno shvatila.