-To je bio najteži period, kada je bila korona. Mi smo živeli u garsonjerici, jedva smo i to plaćali jer ja nisam radila. Kada sam nezadovoljna poslovno, to se mnogo odražavalo na mene psihički. Danas ne bi bilo tako jer sam shvatila da su mi druge stvari prioriteti. Posao je samo sredstvo kojim usrećujemo ljude oko sebe - rekla je tada pevačica.