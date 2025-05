- Čudno mi je kada čujem sebe negde, ali to mi je prijateljica rekla u Istri gde imam svoju oazu, da me je čula na radiju i to mi onda stvarno bude fantastično – rekla je Josipa koja za razliku od svojih kolega više uživa bez muzike.

- Ja sam imala sreću da imam veliku ljubav i ja sam jedna srećna osoba. Mnogi ljudi takvu ljubav nisu nikada doživeli. Takva ljubav i dalje u mojoj duši stanuje. Sve je energija. Kuda će ona otići? Ja je sa sobom i u sebi nosim. Nekako - to je realno. Bila sam voljena i ja sam jako volela. A i dalje volim. Puno smo Karlo i ja stvorili zajedno. Svu ovu prekrasnu moju muzičku baštinu, to je Karlo napravio. On se tako brinuo, zapravo on je bio tako zahvalan i srećan i brižan. Celog života se brinuo za mene, za nas. Srećna sam što je on napravio svoju predivnu karijeru kompozitora i prekrasna dela. Napravio je i dve rok opere. Stvarno, žao mi je samo što je tako rano otišao, da ga ljudi nakon dvadeset ili trideset godina nisu ni videli, upoznali. Ja moram pričati i srećna sam kada pričam o njemu. Svi me zapravo pitaju o njemu i to je jako lepo. Ne profesionalno, nego privatno. Onda sam jako srećna - suznih očiju je rekla Josipa ranije.