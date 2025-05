- On mi je govorio: "Mnogo si inteligentna jako brzo kontaš stvari, vidim kako na telefonu kucaš, na računaru jako brzo sve radiš." Govorila sam mu da nemam želju i volju da učim, i da su mi neke druge stvari bitnije. Okej, mogu ja da malo sednem da nešto kao naučim i to je to, ali to meni tad fakultet nije bio prioritet. I onda sam s njim dogovorila, on je to završio, ja sam dobila diplomu i tako sam završila fakultet.