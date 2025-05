- Ne volim danas previše da pričam o tome jer je sve to, hvala Bogu, iza mene. Sve to što sam prošla nije bilo lako, od operacije koja je usledila samo dva dana nakon što mi je otkrivena cista na jajniku, do tri ciklusa hemioterapija koje sam prolazila. Ali, nikad se nisam predavala, nisam gubila veru ni snove o tome da želim da postanem pevačica - rekla je Andrea u razgovoru za Jutarnji list 2010. godine.

- Da nije bilo Tončija, ne bih danas bila ovde. Pomogao mi je u životu i u karijeri više nego što on misli i zna da jeste. Doživotno sam mu dužna i zahvalna jer mi je dao priliku. Bila sam devojčica u teškoj situaciji i on mi je pomogao. Iako me nije poznavao, ponašao se prema meni kao da sam njegovo dete. Imao je puno strpljenja sa mnom i učio me kako se radi ovaj posao, a ja sam upijala svaku rečenicu koju mi je rekao. Sam Bog ga je poslao u moj život. Kada sam odrasla i stala na noge u grupi, video je da odrađujem u Magazinu sve što treba i kako treba pa me pustio samu i nije se više mešao. Osnovao je svoj novi bend Madre Badessa, a ja sam nastavila hrabro voditi ovaj bend najbolje što znam i uspela sam jer posao nikada nije patio. Volela bih možda da je bio malo više prisutan u grupi jer bi meni bilo puno lakše- rekla je ona za hrvatski Story nedavno.