- Udomio je mačku o kojoj brine i viđam ga kako brine o saksijskom cveću, znate to mnogo govori o karakteru čoveka. On živi sam i sa milion obaveza koje ima, on brine o svemu. Nasmejan je i poztivan, svi smo mu poželeli sve najbolje i kada se vratio pružili smo mu podršku. On dečko ima divan glas i lepo se ponašao, to je važno. On je vaspitan momak i to je teško naći na estradi, kaže ovaj komšija.