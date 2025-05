- Izgleda da je njoj bio uzet telefon, pasoš i ostalo. Nije imala kako da se vrati za Beograd. Uspela je nekako sve da uzme, pa mi je poslala poruku da dolazi. Danima se nije javljala na telefon. Sinoć sam čuo da joj je stavljao pištolj usta, da ju je gađao ko zna čime. Ne znam dokle više sa nasiljem. Znamo šta smo gledali u rijalitiju, ko zna šta je on radio ovako sad mimo kamera i šta je preživela Maja. Maja mi je samo rekla da dođem kući. Plašim se za Majinu bezbednost, pitala me je malopre čemu služi kiselina. Ne znam šta se tu sve desilo. Ne znam ni da li je prijavila sve to policiji - tvrdio je Taki za Blic.