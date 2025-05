Marija Kulić je rekla da joj se novi zet, Miloš Vasiljević za sada sviđa, ali da je jedino brine to što on, kao mladić od 25 godina ne voli da izlazi, a što i njenoj ćerki, Miljani Kulić predstavlja problem.

- Ja smatram da, eto, dešava se kod njih da se ne slažu u nekim stvarima, pa je sada sve stvar prilagođavanja. Oboje se prilagođavaju jednom drugom i to je najbolje rešenje, jer oboje imaju kvalitete i sada treba da prihvate jedno drugo. Loše strane kod ovog momka nisam primetila - ne pije, ne puši, ne drogira se, ne kocka se, vredan je. To je ono što je najbitnije, a povrh svega je i poštuje - rekla je Marija, pa otkrila šta misli, da li je Miloš sa Miljanom u vezi zbog novca i popularnosti:

- Za sada, koliko je ona potrošila, potrošio je i on. Ne mogu da kažem da je Miljana sada njega izdržavala. On dečko hoće da radi, hoće da ima svoj dinar. Radio je, ne mogu da kažem da je nešto Miljana trošila, najiskrenije. Što se tiče popularnosti ne znam, mlad je momak, ali mi nije iz tog sveta. On ne voli da izlazi, ne zanimaju ga klubovi, diskoteke, kafane. Ne voli prosto i zbog toga su se bili posvađali zadnji put. Miljana jeste starija od njega, ali ona je bila deset godina u rijalitiju i možda bi poželela nekada da izađe, ali on neće. Kaže da mu nije mesto tamo i da nema šta da traži tamo. On nikada, ali nikada nije izlazio, a sada tek puni 25 godina. Ako sada ne izlazi, kad će? - pitala je ona.