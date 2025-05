Nada Topčagić , na primer, zbog njenih reči ostala je u ozbiljnom čudu, Zorica Marković smatra da zbog istih treba da ju je sramota, brojni su se oglašavali... Pa tako i Aca Lukas i to vrlo oštro.

- Apropo ove priče ove gospođe, gospođice ili gospodina, ne znam kako to da nazovem, ali dobro, nebitno. Oko toga da, kao, stariji pevači, zašto oni pevaju, oni ne treba više da pevaju; šta ima da pevaju, oni su matori... Čak, kaže, neki ne mogu ni da stoje nego sede na bini, a ne mogu da pevaju... Pa sedela bi i ona da može trosed da donese na binu, ali ne može trosed da se donese na binu. Neću mnogo da dužim, reći ću vam samo jednu rečenicu. Bog je stvorio Adama, Evu i Mariju Šerifović - zaključio je na svom Instagramu Lukas.

- Šta oko veridbe? To je bila fora i to je to. Nismo se verile, nećemo se venčati i neće biti svadbe, nažalost - rekla je Jovana.