- Uticalo je veoma, jeste. To je neko vreme od pre 10 godina, nisam više pod tim nekim utiskom, da bih nešto patio za tim...Muzika me je spasila, porodica, trudio sam se da se održim i da ne posustanem. Čovek kada padne treba da ustane i da sebe motiviše, imam za šta, imam dva divna deteta - rekao je Miki, a onda je otkrio da danas, iako se izvukao iz svega, ne može da kaže da živi kao da se nije ništa desilo:

- Pa ne može baš kao da se nije desilo, osećaju se posledice, meni je uvek gorak ukus od toga i nekako sam uvek obeležen od strane toga, od ljudi koji me ne poznaju, kolega, pa se širilo i bio sam osuđivan...To je bilo pre 11 godina, kada sam bio mlađi, imao sam neki dobitak, sećam se da sam sa 47.000 evra izašao iz kazina tog prokletog, pa sam se vratio i sve sam to vratio tamo. Znači, đavo dao, đavo uzeo! To je bilo za jedno veče, a nemoguće je da se sabere sve...Sigurno finansijski kada bih otprilike poredio, mogao sam zgradu od desetak stanova da imam, neka bude Zvezdara. Jednu zgradu sam sigurno proćerdao, ali nije to samo materijalno, to je i zdravstveno i nervno.