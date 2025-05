Verica Rakočević već duže vreme uživa u srećnom braku sa svojim 35 godina mlađim suprugom Veljkom Kuzmančevićem i to im ne predstavlja problem da im u braku cvetaju ruže.

- Mi se ne družimo, nemamo potrebe, prosto ne vidim da bi bilo i prirodno da se družimo, ali je prirodno i civilizovano da razgovaramo i poštujemo i uvažavamo jedni druge. On je bio najlepši stjuard na aerodromu u Beogradu. Čuveni Boran Karaman, poznat po svojoj lepoti. Sa njim je sada Dario, Elenin brat po ocu, koji je kao moje dete - rekla je Rakočevićeva jednom prilikom.

- Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predložio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo - otkrila je, Verica svojevremeno u emisiji „Venčanje od A do Da“ malo poznat podatak kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.