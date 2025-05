- Za sada, koliko je ona potrošila, potrošio je i on. Ne mogu da kažem da je Miljana sada njega izdržavala. On dečko hoće da radi, hoće da ima svoj dinar. Radio je, ne mogu da kažem da je nešto Miljana trošila, najiskrenije. Što se tiče popularnosti ne znam, mlad je momak, ali mi nije iz tog sveta. On ne voli da izlazi, ne zanimaju ga klubovi, diskoteke, kafane. Ne voli prosto i zbog toga su se bili posvađali zadnji put. Miljana jeste starija od njega, ali ona je bila deset godina u rijalitiju i možda bi poželela nekada da izađe, ali on neće. Kaže da mu nije mesto tamo i da nema šta da traži tamo. On nikada, ali nikada nije izlazio, a sada tek puni 25 godina - rekla je Marija za Informer, a šta je još rekla pročitajte ovde.