- Tragične vesti zatekle su me u Grčkoj. Čim sam saznala kad je sahrana, promenila sam kartu. Uzela sam avion dan ranije i nije se dalo. Avion je kasnio. Ja sam bukvalno sletala kad je sahrana bila završena. Sa Suzanom sam se čula, evo i dan-danas se dopisujemo i uvek pitam i kako je i sve ostalo. Sećam se njegove poslednje poruke. Njegova poslednja poruka bila je, pitala sam ga: "Diške, kako si?" Kaže on: "Sele, sve bolje!" Eto, i toga se sećam i pretužno je to sve što se tako dogodilo. Suzani je teško, jako je teško. Mislim da njoj treba neizmerna podrška svih nas - rekla je Aleksićeva gostujući u podkastu "5Cast", pa dodala: