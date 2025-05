- Javno sam apelovala na svom Instagram profilu da me ostave na miru i da me ne uvlače u njihove priče, ali nisu ispoštovali to. Iz tog razloga sam objavila samo mali deo onoga što posedujem. Istina je sve što sam rekla i iza toga stojim. Za sve ove godine publika je navikla na jednu stvar, a to je da ja nikada ne lažem. Toliko od mene za sada, nadam se da će na ovome ostati i da me više neće provocirati, jer ja se nikoga ne plašim i znam da je istina na mojoj strani. Ovo je istina. S obzirom da sam do sada ćutala, sutra ćete čuti istinu. Objavljuje poruke, mog oca, kao i moju podršku. Neka priča kako gura pištolj u usta, zabija nož iznad glave dok sam ja na podu, a njegova majka me vređa i juri po magistrali. E tako. To je istina. Sutra ćete čuti sve - napisala je Marinkovićeva na Instagramu.