- Dara i ja smo se upoznale u "Grandu", viđale smo se često na snimanjima. I tako je to nekako krenulo. Ona je tada bila sa svojim tadašnjim momkom Lakijem, koji baš i nije bio srećan što se mi družimo. (smeh) Ona je od tih mlađih kolega stvarno bila lafčina. Nas dve smo u to vreme i poremetile sve u "Grandu". Ušle smo u "Grand" onako kao kada su na podu rvači, pa dođe onaj najjači, pa ih sve razbaca. E, to smo bile Dara i ja. Razbacale smo ih sve, razbucale na komadiće, ni mrvice nismo ostavile - započela je Seka, a onda je otkrila i zbog čega se Dara prvi put naljutila na nju:

- Prvi put se naljutila kada joj nisam došla na svadbu. Nisam došla jer sam nešto bila sprečena. Nešto se desilo, nisam bila u zemlji, nisam mogla da se vratim. I ja sam joj to rekla, a onda je Dara poslala pogrešno poruku. Umesto drugu Raletu, poslala je meni poruku sledeće sadržine: "Seka kaže da ne može da dođe na svadbu. Ko je je*e, odje*aću je!" (smeh) Poslala je poruku meni. Stisnula je pogrešno dugme. Ja sam joj samo napisala: "Hvala ti, Daro." I ona se više nikad nije javila. I mi smo se posle toga nešto izmirile. Ona je takva, ona to srčano sve previše primi - dodala je Seka.

- To je bio njen prvi, a moj drugi koncert u Beogradskoj areni. Samo što ona ne zna da je moj koncert bio zakazan mnogo pre, ali se nije javno o tome znalo. Nismo izašli s datumom zbog reklame, zbog nekih menadžerskih stvari koje podrazumevaju organizaciju jednog koncerta. To nikako nije bilo urađeno, ni sa kakvom lošom namerom, ništa. Nastao je haos. Dara se naljutila smrtno na mene. To je bilo 2018, recimo. Znači, sad je osam godina prošlo, Dara i dalje priča o Areni. I ne može da oprosti meni što sam imala koncert sedam dana pre nje. Ajde da prestanemo više da pričamo o koncertu. Ajde stvarno da pređemo preko toga i prevaziđemo to. Jer je glupo - zaključila je Seka u podkastu "5Cast".