- To što se radi je užas! Videćemo šta će kolege dalje odlučiti i uraditi po tom pitanju. Sama sednica Skupštine je bila vrlo napeta i naporna. Svi s kojima sam se čula su mi rekli da su dobili mnogo manje novca nego prošle godine. Postoje ljudi koji treba da utvrde šta se to događa. Ključ problema je taj softver, koji je uzet, a ne radi. Mi dve godine pričamo o tome da on ne radi, a u Hrvatskoj dobiješ tačno kad se i gde vrtela tvoja pesma, u koliko sati, minuta i sekundi. Mi nemamo mogućnost da to proverimo. Ja sam dobila sigurno 30 odsto manje nego lane. Inače, godinama unazad dobijam sramotno male honorare za enormno velike hitove. Pokradeno mi je preko 400 pesama. Oteto prokleto. Ja nisam vodila svoju evidenciju, misleći da ima sve u Sokoju. Izbrisano mi je 400 pesama, kojih nema u evidenciji. Čega nema, nema ni honorara. Dosta sam ćutala. Ovo je prešlo sve granice pristojnosti i bezobrazluka. Moje pristojnosti, a njihovog bezobrazluka - rekla nam je ogorčena Petkovićka.