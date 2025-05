- Dakle na na primer uopšte nisam preživela svoje detinjstvo. Kada kažu: "Možda stvarno ne bih uspela u životu da nisam ostala tako beznadežna". To je stvarno tako. Kad te život jednom dole povuče i udari o dno, doživiš šok, ali odande odskočiš i ustaneš. To je tako. Zato ponekad te teške i negativne stvari koje smo doživeli moramo pretvoriti u pozitivne. Samo tako postajemo jaki. Dakle, proživljavajući bol. Jer to je život...