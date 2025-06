- Ja to više kažem kao vođenje ljubavi, za mene je se*s kada sa nekim imaš avanture. Ja sam bila srećnica da su sve moje veze bila baš veze. Potrefilo se da je to istina. Ja sam završila medicinsku školu i morali smo da idemo na časove patologije, anatomije... Eto, zadesio se kiks zvani starački dom. Najlepše je ono vreme kada imaš 15 minuta, pa znaš da to možeš najbolje da iskoristiš. Nije bilo u ostavi, ja uvek biram mesta. Bio je u pitanju neki lepi apartmančić, ali to je bilo davno - istakla je Ava za "Hype TV".