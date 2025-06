- Da li vi znate koliko je žena Čarlija Čaplina bila mlađa od njega? Četrdeset godina. Pa što ne bi bila moja mlađa? Da ove moje godine podelimo na pola, to je prava ljubav, to je energija, to je život, to je mladost. Ništa mi nije teško i ništa me ne mrzi. Ako treba sad da idem peške, ići ću – rekao je pevač za Grand i dodao: