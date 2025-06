– Bilo ko u zatvoru da napravi bilo kakav eksces, zatvorska policija profesionalno deluje i ta lica budu procesuirana, izdvojena u disciplinsko odeljenje, i to, naravno, sve uz saglasnost nadležnog suda. Radimo na obezbeđenju tih lica, ali radimo u saradnji sa sudom, jer pritvorenik nije osuđenik. Povremeno dođe do nesuglasica u pojedinim sobama, to su pritvorenici, oni borave većinu vremena zajedno u prostorijama, na primjer, zna da ih bude i po četvorica zajedno i normalno je da tu dođe do verbalnih nesuglasica, pa na kraju i do fizičkog kontakta. Naravno, mi kao institucija delujemo i izdvojimo takva lica u odvojene prostorije i obavijestimo nadležni sud – kazao je Isak.