- Jeste, ali to je bilo u to vreme. U današnje vreme je to nemoguće. Tad je bilo para, pa drugarstvo, kolege, dobra muzika... U to vreme je svako mogao da zaradi i da popiješ i da pojedeš i da odneseš kući

To je pesma koju su vam zabranjivali da pevate, a donela vam je najviše novca? - Tako je, to je Šikica... Oni su mi zabranili da pevam, a ja sam imala jednog velikog prijatelja koji nažalost nije više živ, on mi je rekao: "Slobodno pevaj, ne može niko da ti zabrani!" I onda pokojni Barajevac kaže: "Šikice", oni su mene već zvali Šikica, budeš li snimila Šikicu, napravićeš lom, ja sam njega poslušala i eto napravila lom. Ta pesma mi je stvarno donela mnogo, evo, nema veselja kao sinoć, žene skaču po stolovima.

Kako je došlo do tog nadimka i šta je "Šikica" zapravo?

- Oni su mislili da je to nešto bezobrazno i vulgarno, međutim, to nije tačno, nego "ala bih se provela, ala bih se šikicala" - to tako Bosanci opisuju, to je kao "ala bih se provela, ali mi ne da nana, kako ću se provesti kad ostanem sama". Ali, to je tako napisano šikica i svi misle da je to.... Baš su me svi pitali, šta to znači... U principu, ako neko hoće da se šikica, može (smeh). Šikica je ono što vi želitete i shvatite da je.