Slušaj vest

Poslednje nedelje i meseci za Avu Karabatić bile su veoma teške. Otkako se dogodio incident u martu kada je pretprela fizički napad od svoje majke Sanje Karabatić, život joj se preokrenuo. Pre toga Ava je počela da se oporavlja nakon epizode u kojoj se uspešno izborila protiv alkoholizma. Uveliko je pripremala samostalne izložbe svojih portreta i to veoma uspešno, snimila novu pesmu, pisala nastavak biografske knjige, bavila se influenserskim poslom.

Sve to je morala da stopira pre dva i po meseca kada je od majke Sanje zadobila teške fizičke povrede, posle čega je došla kod prijatelja u Beograd. Nekoliko dana nakont toga pridružio joj se i otac Ivica Karabatić, inače njena velika podrška kroz ceo život. Oboje su boravili u prestonici Srbije sve do nedavno kada je Avi život zadao novi udarac, do sada sigurno najveći i najjači.

Njen Ivica iznenada je preminuo 27. maja od srčanog udara. Bili su zajedno u stanu kad se to desilo, kako je objasnila Karabatićeva. Srušio se pored nje. Hitna pomoć je brzo stigla, pokušali su reanimaciju, ali spasa nije bilo. Sad se Ava bori sa novim nedaćama, ali kako nam je rekla u kratkom razgovoru, uspeće i ova put da pobedi sve prepreke.

Foto: Privatna Arhiva

- Naravno da mi nije lako... Ali, ako mačka ima devet života, ja ih onda imam deset! Potrudiću se svim snagama da se uzdignem nakon svega ovoga, biću kao Silvester Stalone u onom četvrtom delu "Roki Balbao" - govori ona.

Na naše pitanje šta je očekuje u narednom periodu, kaže da će se vratiti svojim poslovima čim se oporavi od svih šokova i zdravstvenih problema, a veruje da će to biti uskoro.

- Naravno da ću svom ocu omogućiti sahranu kakvu bi on želeo. To mi je sada prioritet. Svi me pitaju kada će to biti, ali ja ne znam odgovor jer je procedura takva kakva jeste. Svakako će obavestiti na vreme sve naše prijatelje o tim detaljima. Ostala sam sama sada, bar kada je reč o rodbini, najbližima. Ali trudiću se da svim snagima sebe izvučem iz ove situacije. To bi moj otac najviše voleo da vidi, da ja uvek budem jaka kad mi je najteže.

Kad rane zacele, ističe Ava, prvo što će uraditi biće povratak radu na crtanju portreta i organizovanju izložbi. Poslala nam je nekoliko svojih radova. Na slikama možemo videti portrete Novaka Đokovića, Nikole Jokića, Ane Nikolić, Saše Mirkovića, Ace Lukasa i mnogih drugih javnih ličnosti iz svih sfera i iz celog regiona.

1/27 Vidi galeriju "dobar reditelj da napravi film o svemu što mi se desilo" Foto: Privatna Arhiva

- To sam počela već da radim jako uspešno, pa me sve ovo zaustavilo. Slikanje i crtanje je moja velika ljubav, ja sam umetnik od rođenja. Naravno da kao multimedijalna ličnost ne mogu da se bavim samo jednim poslom, pa ću sigurno nastaviti da radim i kao voditeljka, model, influenserka, biće i nova pesma, a radim i na pisanju svoje knjige "Konačni obračun" u kojoj ću opisati mnogo toga iz svog života. Biće to nastavak moje prve biografije "Ja nomad", ali sam sigurna da će nova knjiga izazvati još veću pažnju jer moj život poslednjih godina može da stane u pet filmova. Zapravo, možda bi mi trebalo jedan dobar reditelj da napiše scenario o svomu ovome kroz šta sam prošla. Ubeđena sam da bi ti bio pun pogodak - poručuje Ava.

Kurir.rs