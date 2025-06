- Uputila sam se ka Kosovu, ušla sam na Kosovo, pa me je zaustavila patrola, i oni su meni pregledali auto, a tu je bila moja gardaroba i klavijature, oni su mene potom priveli, drželi su me četiri sata, nisu hteli da me puste iako sam rekla da moram da idem na nastup. Bila sam na kod sudije u Kamenici, dobila kaznu od 150 evra, i ja sam rekla da nemam para, a sudija me je prozvala da sam pevačica i da je čudno da nemam novac. Meni je to bilo smešno, ja sam naravno imala novac, platila kaznu, ali vidim da među papirima nema moje izjave - govorila je Ljupka pa je dodala: